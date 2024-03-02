Небензя заявил, что проект резолюции США по Газе имеет все шансы быть не принятым

По мнению постпреда РФ при ООН, за него "не проголосует большинство членов Совета Безопасности"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Американский проект ближневосточной резолюции может быть не принят в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Эту резолюцию, я полагаю, не поддержим не только мы или, например, Китай. Мне кажется, она имеет все шансы быть не принятой, потому что за нее не проголосует большинство членов Совета Безопасности, а может, даже и вето понадобится", - сказал он.

"Американцы говорят: "Не надо никаких резолюций, мы работает тихо, договариваемся, сейчас идет процесс по освобождению заложников, обмену, дайте нам поработать, эта резолюция все испортит". Они пытаются всеми силами не допустить, чтобы Совет Безопасности послал единственный сигнал, который может послать Израилю о немедленном прекращении огня [в секторе Газа]", - продолжил Небензя.

Соединенные Штаты ранее подготовили собственный проект ближневосточной резолюции. В американском документе нет требования о немедленном прекращении огня, а лишь содержится пункт, который "подчеркивает поддержку временного прекращения огня в Газе, когда это будет осуществимо" при условии освобождения всех заложников. Помимо этого, в проекте резолюции США отмечается, что в текущих условиях "масштабная наземная операция в Рафахе может <…> иметь серьезные негативные последствия для регионального мира и безопасности, в свете чего подобная наземная операция не должна проводиться".