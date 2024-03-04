Медведев: обеспечить безопасность страны можно лишь при стабильности за ее периметром

Чем больше страна, тем больше масштаб внешней стабильности, который для этого нужен, подчеркнул зампред Совбеза РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев убежден, что эффективно обеспечить безопасность страны можно лишь тогда, когда она уверена в стабильности далеко за ее периметром.

Политик напомнил, что скоро исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. "Столь далеко на Запад мы не заходили ни до, ни после. Зачем нам это вообще было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу. Но кроме того, Россия преследовала и большие геополитические цели. Одной из самых важных была глобальная безопасность наших рубежей на продолжительное время. Эффективно ее обеспечить можно лишь в том случае, когда страна уверена в стабильности ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства", - сказал политик на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он подчеркнул: "То есть в гораздо более широких масштабах. Причем, чем больше страна, тем больше масштаб внешней стабильности, который для этого нужен. Это понятная закономерность".

"У России, как у любой великой державы, стратегические границы, конечно, лежат далеко за пределами географических. И держатся они не на военной силе или финансовых вливаниях, а на гораздо более прочной, практически незыблемой основе", - заключил Медведев.