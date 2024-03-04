Медведев заявил, что стратегические границы государства зависят от внешнеполитической мощи

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Стратегические границы государства зависят от того, насколько далеко распространяется его внешнеполитическая мощь. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Стратегические границы того или иного государства прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь, насколько сильной и суверенной является та или иная страна и ее власти, конечно", - сказал Медведев на лекции, которая проходит в Городе молодежи мира на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".