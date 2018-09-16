Путин и Эрдоган обсудят 17 сентября в Сочи двустороннее сотрудничество и Сирию

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 17 сентября в Сочи встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу о встрече Путина и Эрдогана сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, лидеры государств 7 сентября обсуждали в Тегеране, как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать риски для гражданского населения. Эту ситуацию будут рассматривать президенты на встрече 17 сентября, сообщил Лавров на форуме.

7 сентября в Тегеране прошла встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная проблемам Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в этой арабской стране. Они также сочли необходимым упростить процесс формировании конституции Сирии в целях ее скорейшего принятия. Участники саммита условились, что следующая трехсторонняя встреча на высоком уровне по сирийскому урегулированию состоится в России.