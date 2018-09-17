Толстой: игнорирование следствием данных Минобороны по MH17 покажет его некомпетентность

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Игнорирование Совместной следственной группой (ССГ) представленных Министерством обороны РФ фактов по катастрофе Boeing над Донбассом будет говорить о ее некомпетентности и политической ангажированности. Такое мнение высказал в понедельник заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Если даже после представления российским Министерством обороны сегодняшней ценнейшей информации Совместная следственная группа заявит, что все равно виновата Россия, то можно будет смело констатировать как ее некомпетентность, так и политическую ангажированность", - приводит слова парламентария его пресс-служба.

Толстой обратил внимание, что "Министерство обороны пошло на беспрецедентный шаг, обнародовав документы, ранее находившиеся в архивах под грифом "Совершенно секретно". "Российская сторона готова на такие шаги ради того, чтобы рано или поздно люди узнали правду, а родственники погибших пассажиров рейса MH17 знали, кто на самом деле виноват в гибели их близких", - подчеркнул он.

"Теперь слово за Украиной. Но первое, что сделал господин [президент Украины Петр] Порошенко, это подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - обратил внимание он, напомнив, что информация об этом размещена на официальном сайте президента Украины через 16 минут после начала брифинга Министерства обороны РФ в Москве.

По мнению вице-спикера, "более глупого шага себе сложно было представить". "Что дальше? Внезапно вспыхнувший пожар на территории 223-й зенитно-ракетной бригады под Тернополем? - риторически поинтересовался он. - Обострение обстановки и начало открытых боевых действий на юго-востоке [Украины] с целью опять прикинуться жертвой?".