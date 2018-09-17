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Доклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области

Толстой: игнорирование следствием данных Минобороны по MH17 покажет его некомпетентность

Заместитель председателя Госдумы обратил внимание, что "Министерство обороны пошло на беспрецедентный шаг, обнародовав документы, ранее находившиеся в архивах под грифом "Совершенно секретно"
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой Валерий Шарифулин/ТАСС
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Игнорирование Совместной следственной группой (ССГ) представленных Министерством обороны РФ фактов по катастрофе Boeing над Донбассом будет говорить о ее некомпетентности и политической ангажированности. Такое мнение высказал в понедельник заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

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"Если даже после представления российским Министерством обороны сегодняшней ценнейшей информации Совместная следственная группа заявит, что все равно виновата Россия, то можно будет смело констатировать как ее некомпетентность, так и политическую ангажированность", - приводит слова парламентария его пресс-служба.

Толстой обратил внимание, что "Министерство обороны пошло на беспрецедентный шаг, обнародовав документы, ранее находившиеся в архивах под грифом "Совершенно секретно". "Российская сторона готова на такие шаги ради того, чтобы рано или поздно люди узнали правду, а родственники погибших пассажиров рейса MH17 знали, кто на самом деле виноват в гибели их близких", - подчеркнул он.

"Теперь слово за Украиной. Но первое, что сделал господин [президент Украины Петр] Порошенко, это подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - обратил внимание он, напомнив, что информация об этом размещена на официальном сайте президента Украины через 16 минут после начала брифинга Министерства обороны РФ в Москве.

По мнению вице-спикера, "более глупого шага себе сложно было представить". "Что дальше? Внезапно вспыхнувший пожар на территории 223-й зенитно-ракетной бригады под Тернополем? - риторически поинтересовался он. - Обострение обстановки и начало открытых боевых действий на юго-востоке [Украины] с целью опять прикинуться жертвой?".

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УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичТолстой, Петр ОлеговичДоклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области
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