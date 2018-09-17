Эксперты: разрыв договора о дружбе повредит не России, а Украине

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Разрыв Киевом договора о дружбе направлен прежде всего на укрепление позиций Петра Порошенко перед президентскими выборами и не приведет к каким-либо значительным последствиям для Москвы из-за того, что отношения двух стран уже находятся на низком уровне. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС эксперты. "Непродление договора о дружбе никак не скажется на качестве отношений с Россией. Никаких реальных последствий это не предполагает, договор и так почти не действовал. В целом, он имеет рамочный характер, это чисто политический договор, в нем не прописаны никакие конкретные юридические нормы", - заявил ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Аналогичное мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. "Действующий договор не отвечал духу времени, поскольку Украина не соблюдала практически ни одно положение этого документа", - сказал он. Украинцам поможет Россия Неменский указал, что в результате решения Киева прекратить действие договора сложности могут возникнуть у миллионов украинцев, которые работают в России.

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"Будут такие последствия, как проблемы с юридическим статусом граждан Украины, находящихся на территории России, и граждан России, находящихся на территории Украины, - указал он. - Граждан России там немного, а у нас украинцев миллионы, нужно будет придумать какие-то юридические способы облегчить для них последствия. России невыгодно ухудшать юридические условия для украинцев, которые пребывают на территории России, будут придуманы компенсационные меры, сильных последствий это иметь не будет". Безпалько, в свою очередь, указал, что последствий для экономики России ждать не стоит, поскольку все связи в этой сфере были разорваны раньше. "Большинство всех негативных сценариев, которые декларировались в адрес России, уже осуществились, в частности, отсутствие возможности сотрудничать в военно-промышленной отрасли, прекращение авиасообщения, введение фактически квазивизового режима, запрет на банковские транзакции", - напомнил он. "Выстрел в ногу" Разрыв договора, указывают эксперты, может отрицательно повлиять на интересы Украины на международной арене, поскольку она отказывается от документа, фиксировавшего ее границы с Россией. "У Украины будут ослаблены переговорные позиции по юридическим спорам с Россией за Крым, - сказал Неменский. - Украина ведет дела с Россией в Международном суде ООН, в Европейском суде по правам человека, и она сама себя лишает важного юридического аргумента в этом споре, ведь в договоре прописывалось признание Россией границ с Украиной на то время, то есть признание принадлежности Крымского полуострова Украине". Сложности у Киева могут возникнуть и в контактах с НАТО и Евросоюзом, добавил он: "Отсутствие официального признания Россией границ с Украиной сильно помешает Украине в переговорах с НАТО и ЕС, потому как для интеграционных перспектив обеих организаций требуется иметь границы, признанные соседями. У НАТО и ЕС появится дополнительный аргумент для отказа Украине в интеграционных перспективах". Кому выгодно Эксперты сходятся во мнении, что непродление договора выгодно, прежде всего, не Украине, а Порошенко, который использует его для укрепления позиций в преддверии планируемых на весну 2019 года президентских выборов. "Если сейчас не заявить о непродлении договора, то он вступит в силу с апреля 2019 года еще на десять лет, а выборы как раз запланированы на конец марта. У оппонентов Порошенко был бы очень сильный козырь, что он якобы продлил договор о дружбе с Россией, а значит, он пророссийский кандидат, а предвыборная кампания Порошенко строится на жесткой антироссийской риторике и на попытках дискредитации оппонентов как якобы пророссийских", - сказал Неменский.