Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали вопрос о решении по украинской церкви

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали на переговорах вопросы, связанные с решением по украинской церкви. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет. Этот вопрос не обсуждался", - сказал Песков журналистам.

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". 14 сентября Синод принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.