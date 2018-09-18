РФ и Турция передадут в ООН меморандум по Идлибу в качестве официального документа Совбеза

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция передадут в ООН меморандум президентов двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийской провинции Идлиб для распространения в качестве официального документа Совета Безопасности всемирной организации. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященном ситуации в арабской республике.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

"Мы вместе с нашими турецкими партнерами передадим этот документ для его распространения в качестве официального документа Совета Безопасности", - сказал он.

Эрдоган и Путин на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.