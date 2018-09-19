Слуцкий: межкорейские договоренности носят прорывной характер

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Итоги третьего межкорейского саммита носят прорывной характер. Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Межкорейские переговоры можно оценить только с большим знаком плюс. Эти договоренности, считаю, носят достаточно серьезный, если не прорывной характер. С них должна начаться новая страница в восприятии КНДР мировым сообществом", - сказал Слуцкий.

По его мнению, соглашение в военной сфере стало "огромным шагом на пути достижения мира и согласия на Корейском полуострове". "Россия всегда выступала за разрешение северокорейской проблемы политическими и дипломатически методами. Сейчас и Пхеньян, и Сеул двигаются как раз в этом направлении. Главное, чтобы им в этом по-прежнему никто не мешал, пытаясь заработать себе политические очки", - добавил глава комитета.

Он отметил, что "итоги третьих межкорейских переговоров также развенчивают миф, культивируемый на Западе, об опасности Пхеньяна для устойчивого развития региона". "Необходимо продолжать вести диалог с северокорейскими властями. Москва его никогда не прекращала. Со своей стороны планируем активизировать сотрудничество на межпарламентском уровне", - заключил Слуцкий.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.