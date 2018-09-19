Путин рассказал Меркель о планах создания демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором была затронута проблематика сирийского урегулирования.Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе Берлина.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

"Обсуждалась проблематика сирийского урегулирования, - говорится в сообщении. - Президент России информировал о российско-турецких договоренностях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября".

На состоявшихся в минувший понедельник переговорах в Сочи президенты России и Турции договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.