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Захарова: встреча Лаврова с главой МИД Японии в Нью-Йорке прорабатывается

Ранее СМИ сообщали, что Таро Коно хочет выяснить реальные намерения российской стороны после предложения президента РФ Владимира Путина о заключении мирного договора

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возможно, встретится с японским коллегой Таро Коно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Такая встреча прорабатывается", - сказала дипломат.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники, Коно собирается выяснить реальные намерения российской стороны после предложения президента Владимира Путина о заключении мирного договора в этом году без предварительных условий.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКоно, Таро
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