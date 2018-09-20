Захарова: встреча Лаврова с главой МИД Японии в Нью-Йорке прорабатывается

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возможно, встретится с японским коллегой Таро Коно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такая встреча прорабатывается", - сказала дипломат.
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники, Коно собирается выяснить реальные намерения российской стороны после предложения президента Владимира Путина о заключении мирного договора в этом году без предварительных условий.
73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.