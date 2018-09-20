Косачев: РФ примет решение о своем членстве в СЕ на основании поправок в регламент ПАСЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Решение о дальнейшем присутствии России в составе Совета Европы будет приниматься после внесения поправок в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые готовятся в настоящее время, и на их основании. Об этом ТАСС заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Решения будут приниматься после и на основании оценки содержания поправок в регламент ПАСЕ, которые сейчас готовит комиссия по регламенту ПАСЕ (как раз сегодня состоялось очередное заседание) и которые будут рассматриваться на октябрьской сессии ПАСЕ", - сказал Косачев.

Он также сообщил, что глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье приняла к сведению слова спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко о возможном выходе России из Совета Европы.

Ранее Матвиенко на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы.

"Приняла к сведению", - сказал Косачев ТАСС, отвечая на вопрос, как прокомментировала председатель ассамблеи слова спикера СФ. Глава международного комитета Совфеда также принимал участие во встрече с главой ПАСЕ.

Сама Паскье не стала комментировать слова Матвиенко по итогам встречи, которая прошла в четверг на полях второго Евразийского женского форума, однако проинформировала, что доклад по изменению регламента ПАСЕ будет опубликован в четверг вечером.

Санкции ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 год.

В сентябре этого года Слуцкий сообщил, что ПАСЕ 9 октября рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По его словам, по окончании рассмотрения вопроса будет принята резолюция и рекомендации Комитету министров Совета Европы, в зависимости от их содержания в рамках осенней сессии ПАСЕ (8-11 октября) может быть "поставлен вопрос о внесении поправок в регламент ассамблеи об отмене санкционных статей, допускающих лишение национальных делегаций ключевых полномочий, в том числе права голоса". Он подтвердил, что, исходя из итогов обсуждения, делегация РФ определится относительно своей дальнейшей деятельности в ассамблее.