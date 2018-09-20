Полномочным представителем мэра в Мосгордуме назначена Сергунина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил своим полномочным представителем в Московской городской думе заммэра Наталью Сергунину. Соответствующий указ градоначальника размещен на сайте мэра и правительства столицы.
"В соответствии со статьей 41 устава города Москвы назначить Сергунину Наталью Алексеевну, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы - руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, полномочным представителем мэра Москвы в Московской городской Думе", - говорится в документе.
Собянин 19 сентября произвел назначения в правительстве Москвы. Так, Наталья Сергунина, которая ранее занималась вопросами экономической политики и имущественно-земельных отношений, возглавила аппарат правительства, сменив на этой должности Анастасию Ракову. Теперь на новой дол
жности Ракова курирует вопросы социального блока.