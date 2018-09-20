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Полномочным представителем мэра в Мосгордуме назначена Сергунина

Ранее она занималась вопросами экономической политики и имущественно-земельных отношений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил своим полномочным представителем в Московской городской думе заммэра Наталью Сергунину. Соответствующий указ градоначальника размещен на сайте мэра и правительства столицы.

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"В соответствии со статьей 41 устава города Москвы назначить Сергунину Наталью Алексеевну, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы - руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, полномочным представителем мэра Москвы в Московской городской Думе", - говорится в документе.

Собянин 19 сентября произвел назначения в правительстве Москвы. Так, Наталья Сергунина, которая ранее занималась вопросами экономической политики и имущественно-земельных отношений, возглавила аппарат правительства, сменив на этой должности Анастасию Ракову. Теперь на новой дол

жности Ракова курирует вопросы социального блока.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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