МИД РФ: Генассамблея ООН не должна стать полем для выяснения отношений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН должна остаться площадкой для конструктивного диалога, а не превращаться в поле для выяснения отношений во внешней и внутренней политике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с предстоящей поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 73-й сессии ГА ООН.

"В целом на сессии российская сторона будет выступать за укрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах, - отметили в дипведомстве. - Организация остается уникальной и безальтернативной площадкой для равноправного диалога, направленного на выработку решений, учитывающих весь спектр точек зрения. Попытки расшатать авторитет и легитимность ООН, размыть или подменить ее прерогативы опасны и чреваты демонтажем всей архитектуры международных отношений".

Между тем на Смоленской площади отметили, что в последнее время на площадке Генассамблеи "множатся инициативы с ярко выраженным конфронтационным зарядом, которые способны привести к перегреву обстановки и спровоцировать серьезные трения между государствами-членами". "Убеждены, что Генассамблея - не поле для внутри- или внешнеполитического выяснения отношений. На ее площадке должна царить атмосфера конструктивного взаимодействия, которая способствовала бы сужению имеющихся разногласий", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров возглавит российскую делегацию на сегменте высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, министр 28 сентября выступит с обращением к странам-участницам ООН.