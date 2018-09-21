Наблюдатели готовы работать на втором туре выборов в Хакасии через две недели

ТАСС, 21 сентября. Наблюдатели от КПРФ, а также корпуса "За чистые выборы" выразили свою готовность работать на избирательных участках во время второго тура выборов губернатора Хакасии, который перенесен с 23 сентября, поскольку один из кандидатов, действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Об этом в пятницу ТАСС рассказали руководители наблюдательных штабов в Хакасии.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов, прошедших 9 сентября, он набрал 32,42%, уступив депутату горсовета Абакана, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России", предприниматель Андрей Филягин, набравший 11,23%. Теперь он должен подать в избирком заявление о согласии на второй тур не позднее чем на второй день со дня выбытия предыдущего кандидата. В этом случае второй тур пройдет в ближайшее воскресенье через две недели, 7 октября. В разговоре с корр. ТАСС Филягин подтвердил свое намерение участвовать в выборах.

"Мы готовы работать, народ будет мобилизован, уверен. Настроение уже у всех еще более боевое и воодушевленное, так что система КПРФ будет работать до победного конца", - рассказал активист от партии КПРФ из Новосибирска Александр Бурмистров, подчеркнув, что ситуация в Хакасии является новой вехой в российской политике.

Как рассказал ТАСС председатель регионального отделения корпуса "За чистые выборы" Антон Могилевский, решение Виктора Зимина о снятии своей кандидатуры вызвало удивление, однако работа корпуса наблюдателей, несмотря на это, будет продолжена.

"Корпус обязательно примет участие во втором туре выборов независимо от того, какие кандидаты будут в нем участвовать. Наши эксперты готовы к работе, мы были готовы работать в воскресенье. Будет работать ситуационный центр, который будет анализировать ход выборов. Сейчас ждем решения избиркома о новой дате второго тура выборов", - сказал Могилевский.