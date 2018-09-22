Небензя: беззаконие США в отношении дипсобственности России включено в доклад генсека ООН

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия добилась включения сведений о беззаконии США в отношении российской дипсобственности в доклад генерального секретаря ООН, который будет представлен в октябре. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эксклюзивном интервью ТАСС в субботу в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации.

"В рамках пункта повестки дня недавно открывшейся 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного безопасности дипломатических и консульских представительств и представителей, мы направили генсекретарю ООН информацию о беззаконии, творимом властями США в отношении имущества и сотрудников российских посольства, консульств и постпредства при ООН. Эти сведения уже включены в доклад Антониу Гутерриша, который будет обсуждаться в октябре в Шестом (юридическом) комитете Генассамблеи", - информировал он.

Небензя констатировал, что нерешенные вопросы в ситуации с дипсобственностью продолжают накапливаться, несмотря на то, что еще в 2017 году "Генассамблея решила, что все незаконные ограничения с нашего объекта должны быть сняты". "По-прежнему заблокированы помещения постпредства в Ойстербее, недавно под надуманным предлогом было выслано значительное число наших сотрудников", - добавил он.

"Здесь в Нью-Йорке мы делаем все возможное для того, чтобы убедить американцев вернуться на путь соблюдения международного права, - заверил высокопоставленный дипломат. - Будем добиваться этого и в ходе начавшейся 73-й сессии ГА".

Ситуация с российской дипсобственностью в США

В августе в МИД РФ заявили, что еще в мае генеральному секретарю ООН было направлено сообщение о ситуации с российской дипсобственностью для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В то же время официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик неоднократно оставлял без ответа вопрос ТАСС о том, использует ли секретариат в своей работе российское обращение.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

5 сентября 2017 года на пресс-конференции в городе Сямэнь по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.