Небензя не исключил, что США поднимут тему Солсбери на заседании СБ ООН с Трампом

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Тема инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть поднята на заседании Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа, которое запланировано на 26 сентября. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС в субботу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации.

Он обратил внимание, что недавно "заявляемая американцами тема опять претерпела изменения и сейчас носит более общий характер - нераспространение ОМУ [оружия массового уничтожения]". "Очевидно, что под такой "шапкой" возможно обсуждение самого широкого круга вопросов, в частности и обозначенных вами", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли в ходе предстоящей встречи обсуждаться инцидент в Солсбери.

Он также не исключил, что США могут использовать заседание, чтобы в очередной раз поднять тему нового соглашения с Ираном. Одкако, как подчеркнул Небензя, "никакой новой сделки по иранскому атому не планируется". "Она и так существует. Это СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]", - заключил постпред.

5 сентября постпред США при ООН Никки Хейли объявила о намерении Трампа выступить в качестве председателя Совбеза в ходе недели высокого уровня. Изначально в качестве темы заседания был заявлен Иран, затем повестка была расширена до противодействия распространению ядерного и химического оружия.