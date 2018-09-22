Путин после теракта в Иране подтвердил Роухани готовность вместе бороться с терроризмом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил иранскому коллеге Хасану Роухани соболезнования в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз и подтвердил готовность наращивать взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом. Текст телеграммы российского лидера опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями вылазки террористов в городе Ахваз <...> Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами в противостоянии этому злу", - говорится в телеграмме.

Президент РФ также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

В результате теракта в Ахвазе, по последним данным, погибли по меньшей мере 24 человека погибли, еще 53 пострадали. Огонь по людям открыли четыре человека в военной форме, находившиеся за трибуной. Стрельба продолжалась десять минут. Двое участков атаки были ликвидированы, еще двоих удалось задержать.

По словам представителя Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил Ирана), целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, которые были приглашены на мероприятие.