Памфилова: выборы глав регионов будут проходить под "контролем с пристрастием"

МАГАДАН, 22 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов глав регионов будет проходить под "контролем с пристрастием" со стороны Центризбиркома. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".
"Контроль с пристрастием будет осуществляться со всех сторон, а с нашей (со стороны ЦИК - прим. ТАСС) - в первую очередь", - сказала Памфилова об организации грядущих выборов глав Республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области. Она добавила, что также верит в хорошую работу правоохранительных органов.
Кроме того, Памфилова выразила надежду на то, что ситуация с отменой результатов выборов в Приморском крае станет предостережением для всех кандидатов. "Надеюсь, что это все послужит предупреждением для тех, то сейчас будет проводить второй тур", - заявила глава ЦИК, подчеркнув, что давление на избирателей недопустимо, ни со стороны кандидатов от власти, ни со стороны кандидатов от других партий. "Мы систему-то сделали настолько прозрачной, что все вот эти недоработки сразу становятся достоянием [общественности]", - отметила она.
Отмена выборов в Приморье
Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября в соответствии с рекомендацией ЦИК признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.
ЦИК настоял на отмене итогов выборов, так как из-за дезорганизации работы ТИК Советского района Владивостока, где данные вводились в ГАС "Выборы", установить результаты волеизъявления на 13 участках не представляется возможным. Кроме того, комиссия заявила и о других грубых нарушениях закона в ходе второго тура в пользу обоих кандидатов.
Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде. Он сообщил также, что примет решение об участии в новых выборах до 1 октября после консультаций с руководством КПРФ. Тарасенко заявил ТАСС, что не намерен участвовать в новых выборах. На данный момент он остается врио губернатора региона.
Дату новых выборов назначит заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование должно пройти до 16 декабря.