Памфилова: выборы глав регионов будут проходить под "контролем с пристрастием"

МАГАДАН, 22 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов глав регионов будет проходить под "контролем с пристрастием" со стороны Центризбиркома. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" .

"Контроль с пристрастием будет осуществляться со всех сторон, а с нашей (со стороны ЦИК - прим. ТАСС) - в первую очередь", - сказала Памфилова об организации грядущих выборов глав Республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области. Она добавила, что также верит в хорошую работу правоохранительных органов.

Кроме того, Памфилова выразила надежду на то, что ситуация с отменой результатов выборов в Приморском крае станет предостережением для всех кандидатов. "Надеюсь, что это все послужит предупреждением для тех, то сейчас будет проводить второй тур", - заявила глава ЦИК, подчеркнув, что давление на избирателей недопустимо, ни со стороны кандидатов от власти, ни со стороны кандидатов от других партий. "Мы систему-то сделали настолько прозрачной, что все вот эти недоработки сразу становятся достоянием [общественности]", - отметила она.

Отмена выборов в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября в соответствии с рекомендацией ЦИК признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.