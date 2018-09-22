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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Памфилова: выборы глав регионов будут проходить под "контролем с пристрастием"

Председатель ЦИК РФ добавила, что также верит в хорошую работу правоохранительных органов

МАГАДАН, 22 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов глав регионов будет проходить под "контролем с пристрастием" со стороны Центризбиркома. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

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"Контроль с пристрастием будет осуществляться со всех сторон, а с нашей (со стороны ЦИК - прим. ТАСС) - в первую очередь", - сказала Памфилова об организации грядущих выборов глав Республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области. Она добавила, что также верит в хорошую работу правоохранительных органов.

Кроме того, Памфилова выразила надежду на то, что ситуация с отменой результатов выборов в Приморском крае станет предостережением для всех кандидатов. "Надеюсь, что это все послужит предупреждением для тех, то сейчас будет проводить второй тур", - заявила глава ЦИК, подчеркнув, что давление на избирателей недопустимо, ни со стороны кандидатов от власти, ни со стороны кандидатов от других партий. "Мы систему-то сделали настолько прозрачной, что все вот эти недоработки сразу становятся достоянием [общественности]", - отметила она.

Отмена выборов в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября в соответствии с рекомендацией ЦИК признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.

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ЦИК настоял на отмене итогов выборов, так как из-за дезорганизации работы ТИК Советского района Владивостока, где данные вводились в ГАС "Выборы", установить результаты волеизъявления на 13 участках не представляется возможным. Кроме того, комиссия заявила и о других грубых нарушениях закона в ходе второго тура в пользу обоих кандидатов.

Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде. Он сообщил также, что примет решение об участии в новых выборах до 1 октября после консультаций с руководством КПРФ. Тарасенко заявил ТАСС, что не намерен участвовать в новых выборах. На данный момент он остается врио губернатора региона.

Дату новых выборов назначит заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование должно пройти до 16 декабря.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичХакасияХабаровский крайВладимирская областьСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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