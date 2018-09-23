ОП опровергла сообщения о принуждении к голосованию военных на выборах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Представители Общественной палаты Хабаровского края опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о принуждении военнослужащих к голосованию за определенного кандидата на одном из участков Хабаровска. Об этом проинформировала журналистов заместитель председателя Общественной палаты Галина Кононенко.
"Факт фотографирования результатов, что отмечены внутри бюллетеня, этот факт не подтвердился", - сказала она.
В воскресенье на сайте организации "Голос", где публикуются сведения о нарушениях на выборах, появилось сообщение, что военнослужащие массово голосуют на избирательном участке №117 в Хабаровске. При этом командиры якобы фотографируют бюллетени, которые заполняют солдаты. Этот факт в социальных сетях назвали принуждением к голосованию за определенного кандидата.
Как уточнила Кононенко, представители Общественной палаты посетили участок, побеседовали с членами участковой комиссии, наблюдателями и полицейскими, охраняющими участок. "Установлено, что действительно приходили военнослужащие и действительно командир обратился к председателю комиссии с просьбой провести фотосъемку впервые голосующих рядовых солдат, - отметила она. - Цель этой фотосъемки была обозначена: для размещения в части стенгазеты в целях патриотического воспитания".
В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал.