"Мобильным избирателем" в Хабаровском крае воспользовались 16,9 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 17 тыс. человек воспользовались во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае механизмом "Мобильный избиратель", позволяющим голосовать по месту нахождения, а не регистрации. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

"В таком количестве избирателей, принявших участие в голосовании, сыграло использование "Мобильного избирателя". Я напомню, что в ходе основного голосования было подано 14180 заявлений за 45 дней. Здесь же за 10 дней было подано 16885 заявлений. Это говорит о том, что норма закона востребована и имеет право на жизнь. Думаю, в следующих избирательных кампаниях она будет широко принята", - сказал Накушнов.

Он добавил, что в рамках второго тура выборов губернатора больше избирателей, проживающих в труднодоступных районах, приняли участие в досрочном голосовании. "Вы помните, что на основном голосовании было около 1,5 тыс. человек, теперь - более 2,1 тыс. человек", - сказал Накушнов.

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. После обработки 100% протоколов Фургал получает 69,57%. Явка избирателей составила 47,49%.