Победивший во Владимирской области Сипягин рассчитывает на поддержку всех политических сил

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Владимирской области Владимир Сипягин намерен опираться в работе на поддержку всех политических сил региона.

Ранее лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил о том, что ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в шести регионах - в Смоленске, Владимире, Хабаровске, Орле, Иркутске и Абакане (Хакасия).

Он добавил, что уже взаимодействует с федеральными структурами, "это происходит ежечасно после избрания". "Это происходит для достижения общей цели вместе с жителями Владимирской области, это ее процветание и улучшение качества жизни", - объяснил Сипягин.

"Я буду опираться в коалиционном правительстве на все политические силы и я уверен, что они меня тоже поддержат, потому что это крайне важно: не зашориваться в одной партии, опираясь прежде всего на нее, но рассчитывать на потенциальные возможности других политических сил, у которых тоже много есть и лоббистских возможностей, и талантливых людей. В команде работать", - сказал журналистам Сипягин в ходе первой пресс-конференции после второго тура выборов главы Владимирской области.

Владимир Сипягин сообщил, что его инаугурация пройдет в период с 4 по 9 октября.

Сипягин также заявил, что планирует в течение квартала подготовить план развития региона.

"В течение квартала [подготовим] основные моменты реформы власти, основные направления в экономике, новую программу развития региона. Будут сделаны первые шаги в этом направлении", - сказал он.

Кроме того, он намерен распространить на деятельность региональной команды критерий личной скромности.

"Почему-то так комфортно, удобно спать на мягких перинах и летать на самолетах бизнес-класса, чтобы приносили супер-еду. Скромнее надо быть. Я вообще говорил и говорю, что одним из принципов деятельности чиновников Владимирской области будет критерий личной скромности", - сказал Сипягин в понедельник в ходе первой пресс- конференции после второго тура выборов.

По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а действующая глава региона Светлана Орлова - 37,46%.