Источник: Патрушев и Болтон могут встретиться во второй половине октября в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном может состояться во второй половине октября в России. Об этом заявил в понедельник ТАСС дипломатический источник.

"Такая встреча может состояться во второй половине октября", - сказал собеседник агентства.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли местом проведения встречи Россия, как ранее предполагалось.

Месяц назад Патрушев и Болтон встречались в Женеве. Там же секретарь Совета безопасности РФ пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве или ином российском городе.

Сроки тогда установлены не были. Но в прошлую пятницу посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что новый раунд консультаций в том же формате должен состояться в скором будущем.