Депутаты гордумы Екатеринбурга выберут нового мэра города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) седьмого созыва во вторник проведут первое заседание, на котором выберут председателя парламента города и главу Екатеринбурга. Об этом сообщила начальник пресс-службы ЕГД Алена Земляникова.

В апреле депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменила порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 кандидатов, комиссия рекомендовала к избранию трех из них.

Ранее свердловское региональное отделение "Единой России" предложило избрать председателем городской думы экс-депутата законодательного собрания региона Игоря Володина, полномочия которого в областном заксобрании были прекращены в понедельник. Также отделение партии решило поддержать заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, который претендует на должность главы Екатеринбурга.

"В повестке заседания три вопроса: об избрании председателя гордумы, об избрании его заместителя и об избрании главы Екатеринбурга", - сказала она.

В состав комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга вошли шесть человек, которые представляют областной и городской уровни власти. На пост главы Екатеринбурга ими были рекомендованы заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.

До принятия поправки в Екатеринбурге действовала система, при которой мэр избирался прямым голосованием. Он председательствовал в гордуме, а руководителем исполнительной власти являлся глава городской администрации. Пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых выборов главы города.

О выборах в гордуму

Выборы в гордуму Екатеринбурга прошли 9 сентября. Всего представительный орган города состоит из 36 депутатов, которые избираются по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам "Единая Россия" получила 19 мандатов, "Справедливая Россия" - семь, КПРФ - шесть, ЛДПР - три, "Яблоко" - один.