Победивший на выборах владимирского губернатора Сипягин не видит Орлову в своей команде

ВЛАДИМИР, 25 сентября. /ТАСС/. Член ЛДПР Владимир Сипягин, победивший на выборах губернатора Владимирской области, не видит свою предшественницу Светлану Орлову членом новой управленческой команды региона. Лучшим выбором для нее сейчас будет переезд в другой регион, сообщил Сипягин корреспонденту ТАСС.

"Я считаю, что она и сама не останется в этой [новой] команде, я считаю, что на этом этапе ей лучше спокойно поехать заниматься на другую территорию, заниматься другими вопросами", - сказал он.

Сипягин также добавил, что сочувствует Орловой, руководившей регионом с 2013 года, которая не смогла победить на выборах.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, набрав 31,19% голосов против 36,42%.