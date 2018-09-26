Избирком Хабаровского края утвердил победу Сергея Фургала на выборах главы региона

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора Хабаровского края.
Победителем стал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
Об этом сообщил председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.
"Исходя из итогов голосования, Фургал Сергей Иванович, получивший наибольшее количество голосов, избран губернатором Хабаровского края. <...> Признать прошедшие 23 сентября 2018 выборы губернатора Хабаровского края состоявшимися и действительными установить, что <...> на выборах губернатора Хабаровского края на должность губернатора избран Сергей Иванович Фургал," - сказал Накушнов.
Протокол об итогах голосования подписали в 10:05 местного времени (03:05 мск).
Высокий уровень
Сам Сергей Фургал отметил высокий уровень организации выборов главы региона.
"Хотел бы отметить, что выборы губернатора Хабаровского края в этот раз, с моей точки зрения, прошли безукоризненно. Хочу отметить очень высокую организацию как в первом, так и во втором туре. Прошу вас принять эти выборы как волю избирателей и предлагаю всем дружно взяться за руки и начать работу. <…> Прошу вас поддержать меня на этом очень нелегком и ответственном пути", - сказал Фургал.
Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.
Он набрал почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов.