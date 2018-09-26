Избирком Хабаровского края утвердил победу Сергея Фургала на выборах главы региона

"Исходя из итогов голосования, Фургал Сергей Иванович, получивший наибольшее количество голосов, избран губернатором Хабаровского края. <...> Признать прошедшие 23 сентября 2018 выборы губернатора Хабаровского края состоявшимися и действительными установить, что <...> на выборах губернатора Хабаровского края на должность губернатора избран Сергей Иванович Фургал," - сказал Накушнов.

"Хотел бы отметить, что выборы губернатора Хабаровского края в этот раз, с моей точки зрения, прошли безукоризненно. Хочу отметить очень высокую организацию как в первом, так и во втором туре. Прошу вас принять эти выборы как волю избирателей и предлагаю всем дружно взяться за руки и начать работу. <…> Прошу вас поддержать меня на этом очень нелегком и ответственном пути", - сказал Фургал.

Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.

Он набрал почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов.