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Второй тур выборов в двух регионах РФ
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Матвиенко: вторые туры выборов губернаторов показали рост политической конкуренции

По словам спикера Совфеда, сентябрьская избирательная кампания стала подтверждением того, что в России выстроена "прозрачная и честная демократическая избирательная система"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прошедшие вторые туры глав регионов продемонстрировали рост политической конкуренции в России. Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию верхней палаты парламента.

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В своем выступлении она напомнила, что в 26 субъектах РФ прошли выборы глав регионов, в 16 регионах выбирали депутатов региональных парламентов. "Примечательно, что в этом году выборы не ограничились единым днем голосования 9 сентября", - заметила Матвиенко.

"В некоторых регионах кампания продолжается до сих пор. В других уже прошли вторые туры губернаторских выборов, которые показали, что в стране серьезно выросла политическая конкуренция", - сказала она.

Кроме того, отметила спикер, сентябрьская избирательная кампания стала подтверждением того, что в России выстроена "прозрачная и честная демократическая избирательная система, которая позволяет эффективно, на корню бороться с нарушениями избирательного законодательства".

Матвиенко также указала на то, что в результате прошедших выборов Совет Федерации пополнился новыми членами, некоторые из которых уже приступили к работе.

 

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВторой тур выборов в двух регионах РФ
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