Матвиенко: вторые туры выборов губернаторов показали рост политической конкуренции

Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

КПРФ направила в суды 34 административных иска об оспаривании итогов выборов в Приморье

Кандидат на прошедших выборах от КПРФ Андрей Ищенко сообщил, что поданы иски об оспаривании результатов голосования на участках в Уссурийске, Артеме и Находке

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