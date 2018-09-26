Избранный губернатор Владимирской области Сипягин признал итоги выборов

В среду избирательная комиссия Владимирской области признала повторное голосование по выборам губернатора региона состоявшимся и утвердила их итоги, согласно которым избранным на должность губернатора признан член ЛДПР Владимир Сипягин.

"Я признаю итоги выборов, у меня нет претензий к работе избирательной системы в целом <…>, я не собираюсь обжаловать ни одного решения всей структуры избирательных организаций, которые находятся на территории Владимирской области - я говорю о ТИКах, УИКах и облизбиркоме", - сказал он в среду на заседании избирательной комиссии Владимирской области.

По словам Сипягина, в ходе избирательной кампании его штабом были зафиксированы отдельные небольшие нарушения.

"Есть отдельные небольшие, я считаю, мелкие нарушения, которые происходили на территории Владимирской области, но это отдельная тема, потому что сейчас надо двигаться вперед, надо развивать экономику, социальную сферу, надо выполнять те обещания, которые я дал как кандидат в губернаторы, а сейчас будут выполнять как губернатор, по отношению к жителям Владимирской области. Потому что это самая главная задача", - подчеркнул он.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирал 57,03% голосов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.