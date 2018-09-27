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Врио губернатора Астраханской области Морозова представят правительству региона в пятницу

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора региона Александра Жилкина

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов будет представлен региональному кабинету министров в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь экс-главы региона Алексей Кожевников.

"Представление врио губернатора Морозова кабинету министров состоится завтра в 12:00 по местному времени", - сообщил Кожевников.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина с поста губернатора Астраханской области. Врио главы региона назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

Александр Жилкин начал исполнять обязанности главы Астраханской области с августа 2004 года. На губернаторских выборах в регионе в 2014 году Жилкин набрал 75,28% голосов избирателей, значительно опередив своих соперников.

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Путин, Владимир ВладимировичЖилкин, Александр АлександровичРоссияАстраханская область
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