Жилкин планирует встретиться с врио губернатора Астраханской области 28 сентября

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Астраханской области Александр Жилкин планирует в пятницу встретиться с Сергеем Морозовым, которого назначили врио главы региона. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

Говоря о своей работе на посту губернатора, Жилкин отметил, что перед ним изначально были поставлены грандиозные задачи, и за три губернаторских срока он достиг "определенного износа".

Он заверил, что готов оказать помощь врио губернатора области. "Безусловно, помогу новому главе. Это в интересах астраханцев… Расскажу, какие проекты есть, о выстроенных отношениях с Прикаспийскими странами. Я тоже этим горжусь. Поддержу его всячески", - заверил политик.

"Завтра [в пятницу] встретимся [с Морозовыми], будет его представление", - сказал Жилкин.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина с поста губернатора Астраханской области. Врио главы региона назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

"Период, который я работал, три срока губернаторства. Это очень тяжело, это определенный износ, я бы сказал", - отметил Жилкин. Он признался, что во время работы "были моменты, когда он злился сам на себя, что не хватало ресурсов реализовать тот или иной проект", но он всегда гордился тем, что делала его команда.

Жилкин рассказал, что в период его губернаторства Астраханская области "динамично и устойчиво" развивалась. "Сегодня смогли приступить к инфраструктуре села. В культуре тоже неплохие результаты. С точки зрения экономики - проекты понятны, можно прогнозировать доходы", - сказал он, добавил, что часто "ходил пешком по городу и до сих пор ходит и получает удовлетворение".

"Безусловно, [остается] много проблем. Должны быть средства, чтобы за короткий период все реализовать", - сказал он.

"Благодарю всю общественность, все население. В целом у нас был абсолютный контакт со всеми партиями", - добавил Жилкин.

Александр Жилкин начал исполнять обязанности главы Астраханской области с августа 2004 года. На губернаторских выборах в регионе в 2014 году Жилкин набрал 75,28% голосов избирателей, значительно опередив своих соперников.