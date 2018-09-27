Эксперты: появление в Польше военной базы США обострит политические противоречия в Европе

"Главная угроза носит не военный, а политический характер, хотя военные риски с обеих сторон, в том числе риски инцидентов, безусловно, усиливаются, - отметил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД РФ Дмитрий Данилов. - Для России главный политический вызов в этом смысле - непропорциональное, невзвешенное влияние США на европейские дела. В результате у нас снижаются возможности взаимодействия и сужаются рамки диалога с Европой, которая остается для нас важным политическим партнером. Мы оказываемся в зависимости от наших отношений с США, которые сваливаются в бездонную яму".

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Размещение постоянно действующей американской военной базы на северо-востоке Польши, неподалеку от границы с Россией, не будет способствовать укреплению европейской безопасности и обострит политические противоречия на континенте. Такое мнение выразили в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

По его словам, возникающие военно-политические вызовы Россия вполне может парировать. "У нас есть чем ответить, - добавил он. - Но мы не заинтересованы в том, чтобы влияние США в регионе было несбалансированным, и по-прежнему против того, чтобы США пытались играть в евроатлантическом сообществе не только лидирующую, но и доминирующую роль".

И все же военная угроза видится весьма реальной, считает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. "В Центральной и Восточной Европе сейчас создается инфраструктура, которую могут задействовать на случай военного конфликта с Россией, - пояснил он. - Причем конфликта, который может быть спровоцирован агрессивными действиями западной стороны". Эксперт обратил внимание, в частности, на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая "не только имеет экономическое обоснование, но и может использоваться для доставки военной техники на границу с Россией".

"На сугубо военном уровне ответом со стороны РФ может быть, в частности, усиление нашей западной группировки в Калининградской области", - считает Неменский.

"Долгосрочная политика Варшавы"

"Обеспечение постоянного присутствия США на территории Польши - это долгосрочная политика Варшавы, не связанная конкретно с деятельностью нынешнего польского руководства, - полагает Данилов. - Поляки всеми силами пытаются каким-то образом подтолкнуть политику НАТО в направлении преобразования ротационного присутствия альянса у своих восточных границ на постоянное. Эта стратегическая установка долгие годы поддерживается и проводится Польшей, и каких-то изменений здесь ожидать не приходится. При этом Варшава использует все возможности и политические карты, которые есть у нее на руках, в том числе неустойчивость военной политики США или планы НАТО с американским участием".

В обоснование идеи размещения военной базы США заложен абсолютно фантастический сценарий, суть которого сводится к тому, что Россия якобы может напасть на Польшу, указывает в свою очередь Неменский. "Никаких других аргументов в пользу создания такой базы нет, - сказал он. - Эти фантазии далеки от реальности".

"С приходом в 2015 году к власти в республике партии "Закон и справедливость" одним из ее приоритетов стало размещение американских баз на территории Польши, - продолжил эксперт. - По мнению польской стороны, Североатлантический альянс - недостаточно обороноспособная и недостаточно обязательная организация, поэтому надеяться на помощь НАТО в случае агрессии России не приходится. Но суть не в этом. Заманивая к себе американцев, Польша рассчитывает получить статус их привилегированного союзника в Европе, стать лидером Центральной и Восточной Европы во взаимоотношениях с США и усилить свое влияние в регионе, а также укрепить прямые контакты с Вашингтоном".

Реакция европейских партнеров по НАТО

Примечательно, что европейские партнеры по НАТО отнеслись к затее поляков без особого восторга, обратил внимание Данилов. "Более того, - заметил он, - многие страны НАТО - назовем их условно "старой Европой" - возражают против подобных планов и считают, что в сдерживании России все-таки необходимо проявлять определенную сдержанность и соблюдать некие правила игры. Поэтому действия Польши не вызывают энтузиазм и не находят поддержку у многих государств - членов альянса. Европейцы опасаются вновь оказаться заложниками американской политики и утратить возможность серьезно влиять на ситуацию, включая реализацию планов так называемой европейской оборонной автономии, которые могут быть перечеркнуты действиями США".

"Американцы тоже не сильно заинтересованы в подобных инициативах, поскольку не желают портить отношения ни с ключевыми европейскими союзниками, ни с Россией, чтобы не нарушить стратегический баланс сил в Европе, - утверждает эксперт. - Любой чрезмерный нажим может оказаться крайне контрпродуктивным и чреват возникновением ситуации хуже холодной войны. Поэтому Вашингтон, скорее всего, займет выжидательную позицию и не будет принимать поспешных решений, хотя позиции польского лобби в США достаточно сильны".

Впрочем, на вопрос "быть или не быть" польской инициативе есть и другой ответ. "Размещение в Польше американской военной базы представляется реальным, поскольку поляки готовы за это хорошо заплатить, - считает Неменский. - Польская сторона рассчитывает заинтересовать президента США Дональда Трампа выгодным предложением, ведь он бизнесмен, а бизнесмены редко отказываются от возможности легко и относительно безопасно заработать дополнительные деньги. Мы знаем, что в целом к подобным предложениям Трамп относится благосклонно".

Престиж НАТО

Прорабатывая вопрос о размещении военной базы по двусторонним каналам, Польша и косвенно США фактически шантажируют европейских союзников тем, что могут реализовать свои планы в обход НАТО, указывает Данилов. "Однако Россию эти игры не интересуют, ей важен результат, - продолжил он. - В данном случае руководству НАТО не удастся ограничиться формальными заявлениями о том, что потенциальные двусторонние договоренности Польши и США не имеют отношения к деятельности альянса. Напротив, Россия будет рассматривать это как комплексную военную политику и принимать соответствующие меры противодействия".

"Более того, если подобная двусторонняя линия на укрепление потенциала сдерживания или американского присутствия в Европе возобладает, то интерес России к отношениям с НАТО снизится, - подчеркнул эксперт. - Ведь если важные военно-политические вопросы европейцы станут решать с США в обход альянса, то зачем тогда вообще разговаривать с НАТО. Значимость блока в контексте отношений России и Запада резко упадет. Это тоже нужно учитывать".

"Форт-Трамп" в Польше

На состоявшейся 18 сентября в Вашингтоне пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как США, так и Польши, поскольку способствует укреплению безопасности. Дуда рассказал, что во время его переговоров с Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием "Форт-Трамп". Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание такой базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он серьезно изучает предложение польского президента.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны находится и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.