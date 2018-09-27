Косачев считает трусостью голосование в США против снятия санкций с законодателей РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал печальной новость об отклонении в сенатском международном комитете поправки о снятии санкции с российских парламентариев при условии аналогичного действия Москвы в ответ. Сенатор расценивает это решение американских коллег как проявление трусости и надеется, что новый состав комитета после предстоящих ноябрьских выборов будет более демократичным и здравомыслящим.

Члены комитета Сената США по иностранным делам проголосовали против поправки американского сенатора Рэнда Пола, предложившего взаимную отмену санкций в отношении российских и американских законодателей. Об этом в среду сообщила газета Daily Beast. В публикации говорится, что Пол был единственным сенатором, который проголосовал за взаимную отмену санкций в отношении парламентариев, остальные 20 членов комитета высказались против.

"Новость из разряда крайне печальных. Печальных вовсе не потому, что российским парламентариям очень хочется в Америку (я сам противник бесполезных поездок, а при нынешней обстановке в США других пока не получится). Но это печальный показатель именно атмосферы, царящей в - на секунду - высшем органе представительной власти американской (по идее) демократии, который (по идее) должен предполагать дискуссию и наличие разных мнений", - написал Косачев на своей странице в Facebook в четверг.

Он считает нелепым то, что американские коллеги "искренне полагают" саму возможность общения с российскими парламентариями в качестве некоего поощрения, а не как способ узнать чье-то мнение и подискутировать по тем или иным проблемам. "Диалог точно нужен нам не больше и не меньше, чем американцам", - уверен глава комитета СФ.

Сенатор полагает, что за этим решением Сената США стоит не столько принципиальность, сколько банальная трусость. "Иначе и не могу расценить: они не готовы к критике и к аргументам другой стороны, которые могут поставить под сомнения все их санкционные и иные действия последнего времени", - сказал Косачев.

В ожидании ноябрьских выборов

По его мнению, можно сделать однозначный вывод, что "парламент страны, на словах борющейся за продвижение демократии во всем мире, на практике принимает санкции против базовых институтов демократии". "Что, разумеется, прискорбно, ибо мы ни на одном этапе не отказывались от диалога с американскими коллегами, и нам есть что им сказать. Но, похоже, к открытому разговору они просто не готовы. Гораздо удобнее обсуждать Россию в своем кругу во всем согласных друг с другом", - отметил Косачев.

"Придется подождать исхода ноябрьских выборов. Быть может, новый состав сенатского комитета по международным делам окажется более демократичным и здравомыслящим", - добавил он.

Косачев выразил "искренние слова уважения в адрес сенатора Пола, который после недавнего визита в Москву проникся идеей восстановления российско-американского межпарламентского диалога и честно попытался реализовать свои собственные убеждения".

По мнению главы комитета СФ, сам факт появления такой инициативы, которая была невозможна еще год назад, говорит о том, что "антироссийский консенсус на Капитолии более не монолитен, и замерзший внутри лед начинает постепенно разрывать закаменевшее упорство американских конгрессменов".

Надежда на более трезвую оценку ситуации

Его коллега, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров также убежден, что в диалоге заинтересованы обе стороны, и назвал бессилием американцев решение об отклонении поправки Пола. "Они считают, что это нам надо, но они заблуждаются. Пройдет какое-то время, и они поймут, что в этом нуждаются обе стороны. Будем считать, что нынешний состав Сената пока не созрел для принятия позитивного решения", - сказал Джабаров ТАСС.

Он выразил надежду, что по мере обновления Сената вновь приходящие американские коллеги будут более трезво оценивать ситуацию.

"Они думают, что мы рвемся в Америку? Я там, например, никогда не был и не собираюсь туда ехать. Не хотят встречаться - это их право, но от этого страдает общее дело. Это какое-то бессилие американцев: они любой ценой пытаются сделать побольнее для России... мы спокойно относимся к этим санкциям", - подчеркнул сенатор.

При этом парламентарий не питает иллюзий, что с обновлением американского сенаторского корпуса сразу произойдут позитивные изменения. "Сразу подвижек ожидать не стоит. Отношения не в один день испортились. Произошло это не в марте 2014 года, это копилось очень долго - с начала нулевых, когда Россия заявила о себе как о стране, которая будет иметь собственное мнение во всех международных вопросах", - сказал Джабаров, добавив, что постепенно ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Санкции

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также отдельные граждане РФ. В санкционном списке оказались российские парламентарии, в том числе Косачев.

Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

В августе Рэнд Пол провел в Москве переговоры с представителями Совета Федерации, Госдумы и министерства иностранных дел, встретился в Санкт-Петербурге с губернатором Георгием Полтавченко. Американский сенатор известен своей позицией против политики давления, которую проводит администрация США. Он неоднократно указывал, что является сторонником дипломатии и поддерживает президента Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями властей по всему миру.