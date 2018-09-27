СМИ: Сенат США проголосовал против поправки о снятии санкций с российских законодателей

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Члены комитета Сената США по иностранным делам проголосовали против поправки американского сенатора Рэнда Пола, предложившего взаимную отмену санкций в отношении российских и американских законодателей. Об этом в среду сообщила газета Daily Beast.

Сообщается, что Пол был единственным сенатором, который проголосовал за взаимную отмену санкций в отношении парламентариев - остальные 20 членов комитета высказались против. "Около 600 российских парламентариев не находятся под санкциями, мы можем с ними встречаться. Даже с теми, кто находится под санкциями, можно отправится на конференцию по безопасности в Мюнхен и встретиться с ними там, или в Израиле, или еще в каком-нибудь другом месте", - сказал председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, отметив, что поправка не была принята "по очевидным причинам".

Как отмечает издание, согласно предложенной поправке, существующие санкции Вашингтона в отношении членов Федерального собрания РФ должны быть сняты, если Москва согласится на отмену санкций в отношении членов Конгресса США. США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попапул ряд российских банков и компаний, а также отдельные граждане РФ. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

В августе Пол провел в Москве переговоры с представителями Совета Федерации, Госдумы и министерства иностранных дел, встретился в Санкт-Петербурге с губернатором Георгием Полтавченко. Сенатор известен своей позицией против политики давления, которую проводит администрация Соединенных Штатов. Он неоднократно указывал, что является сторонником дипломатии и поддерживает президента США Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями властей по всему миру.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников соответственно высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина, Евросоюз и США отказались признавать Крым частью России.