Новый врио губернатора Астраханской области заявил, что развитие региона будет продолжено

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Новый врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов в пятницу заявил на своем представлении в качестве главы региона, что развитие области и реализуемые проекты будут продолжены, сообщает корреспондент ТАСС.

"Вы поступательно решали все вопросы. Развитие будет преумножено, проекты продолжены", - сказал Морозов.

"Цель на посту - служение людям и развитие нашего сильного региона", - отметил он.

В пятницу полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов представил врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. В большом зале администрации региона собрались областные и городские депутаты, министры, представители общественных организаций.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Алексанра Жилкина, который возглавлял Астраханскую область с декабря 2004 года, его полномочия завершались в 2019 году. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.