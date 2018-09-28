Полпред президента в ЮФО представил врио губернатора Астраханской области Морозова

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в пятницу представил областным и городским депутатам, министрам, представителям общественных организаций врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает корреспондент ТАСС.

"Астраханская область является южным форпостом России, здесь созданы все условия для развития. Убежден, что ваш опыт будет здесь востребован", - сказал Устинов.

Морозов, со своей стороны, отметил, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания жителей региона. "Два дня назад я принял предложение президента. Для меня это высокая честь и ответственность. Я приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие", - сказал он.

Жилкин, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку. "Сергей Петрович, я аас приветствую. Астраханский край - душевный, многонациональный, со своими традициями", - добавил Жилкин, обращаясь к Морозову.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года, его полномочия завершались в 2019 году. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.