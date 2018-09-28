В МИД РФ рассчитывают, что договоренности по Идлибу с Турцией будут реализованы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Турция будет привержена договоренностям о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

"Мы убеждены, что наши турецкие партнеры будут привержены тем договоренностям, которые достигнуты на самом высоком политическом уровне", - сказал он.

"Работа [по созданию демилитаризованной зоны] продолжается", - добавил дипломат.

Выход террористов из демилитаризованной зоны

По словам Богданова, Россия приветствует выход террористических группировок из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, если он действительно происходит. Так дипломат прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что террористы покидают зону.

"Это [выход террористов] я не могу подтвердить", - сказал Богданов.

Однако, подчеркнул замглавы МИД, Россия склонна доверять заявлениям турецкой стороны. "Мы договаривались об этом. Значит, наши турецкие партнеры выполняют свои обязательства по соглашению в Сочи. Это вызывает удовлетворение", - подчеркнул Богданов.

Сочинская договоренность

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 17 сентября договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. В соответствии с предложением Анкары к 10 октября планируется осуществить вывод из этой зоны танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении у оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять патрульные группы турецких войск и российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.