{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио астраханского губернатора в первую очередь посетит районы и знаковые объекты региона

Сергей Морозов назвал своей главной задачей изменение качества жизни людей в лучшую сторону

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов намерен в ближайшее время посетить все районы области. Главная задача, которую он поставил перед собой, - изменить качество жизни людей в лучшую сторону.

"Во главе угла стоит качество жизни наших людей. Наш регион особенный, здесь есть над чем работать. В моих первоочередных планах - посетить все районы, посетить знаковые объекты региона, пообщаться с людьми и понять их настроение. Я думаю, что впереди большая работа",- сказал Морозов ТАСС.

Он также отметил, что уже несколько раз бывал в Астрахани и предложение президента РФ возглавить область принял сразу, без сомнений.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

Теги
РоссияАстраханская область
Генассамблея ООН - 2018
Лавров встретился на полях ГА ООН с представителями стран южной части Тихого океана
Глава МИД выразил намерение России продолжать развивать сотрудничество с этим регионом
Читать полностью