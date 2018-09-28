Президент ЦАР заверил Лаврова в содействии расследованию гибели журналистов

ТАСС, 28 сентября. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова в содействии расследованию гибели российских журналистов. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Президент Туадера заверил, что вопрос о расследовании гибели российских журналистов находится на контроле властей ЦАР, и пообещал обеспечить активное взаимодействие правоохранительных структур его страны со Следственным комитетом Российской Федерации с целью скорейшего выяснения обстоятельств данного преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства, а также рассмотрели перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР. В ходе беседы была отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы.