Эксперты: референдум в Македонии призван расчистить для страны путь в НАТО

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Референдум в Македонии по вопросу изменения названия страны для урегулирования споров с Грецией и возможного членства в ЕС и НАТО призван законодательно закрепить поглощение страны Североатлантическим альянсом. Такое мнение высказали в пятницу опрошенные ТАСС российские эксперты, комментируя перспективы плебисцита, назначенного на 30 сентября.

Владимир Оленченко, рассуждая о внутренней ситуации в Македонии, отметил, что эта балканская страна переживает постоянный внутриполитический кризис в связи с тем, что разделена на сторонников интеграции в ЕС и НАТО и тех, кто поддерживает внеблоковый статус страны.

Эксперт отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина также отмечает чрезвычайно активную роль США в процессах, происходящих в Македонии. "Македония остается одной из тех стран, где представительство США действует наиболее эффективно и четко. По Македонии американцы всегда демонстрировали, что ситуация находится у них под контролем, - сказала она. - Им просто нельзя проиграть этот момент".

"Общественное мнение граждан Македонии является камнем преткновения для коллективного Запада, македонцы усиленно обрабатываются: так, в последнее время участились визиты ряда западных лидеров в регион, все они высказались по этому вопросу и призывают Македонию проголосовать за изменение страны, - продолжил Пшеничников. - Все они хотят видеть Македонию в НАТО, если конкретнее - именно Вашингтон хочет видеть республику в НАТО. Все оказались в альянсе, кроме Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, и в настоящее время идет их обработка. Таким образом американцы раскинули над всеми Балканами свой "зонтик влияния".

Схожего мнения придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников. "Надо понимать, кому нужен этот референдум и для чего он проводится: главный смысл заключается в том, что НАТО захватывает все новые и новые позиции на Балканах, создавая так называемые зоны безопасности в условиях якобы агрессивной политики России, - считает он. - Именно это находится в основании всего того, что происходит в балканских странах".

"То, что референдум приобрел такую значимость и актуальность, связано с тем, что НАТО было бы заинтересовано поглотить Македонию, но, с одной стороны, нормативы НАТО предусматривают, что кандидаты на членство в альянсе не должны иметь конфликтов территориального характера с соседними странами, тем более, членами НАТО, каковой является Греция и северная часть которой носит название Македония, - пояснил он. - Обе страны претендуют на это название, однако было изобретено название "Республика Северная Македония", и для НАТО оно является приемлемым. Для того, чтобы оно было принято, нужен законодательный процесс, то есть проведение референдума и закрепление его результатов законодательным органом Македонии".

Так, по словам старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Владимира Оленченко, референдум в Македонии позволит НАТО преодолеть нормативные препятствия и даст законные основания для последующего вступления Македонии в альянс.

"Внутриполитический кризис в Македонии не прекращается, у него есть свои апогеи и перигеи, но он имеет перманентный характер, - сказал он. - Связано это с тем, что в Македонии, как и в большинстве балканских республик, идет противостояние между сторонниками евроинтеграции, под которой понимаются членство в Евросоюзе и НАТО - этот процесс обычно начинается все-таки с НАТО, и теми, кто считает, что эти государства должны придерживаться внеблоковой политики. В политическом руководстве Македонии это выражается именно таким образом - противостояние между президентом Гёрге Ивановым и премьер-министром Зораном Заевым, за которыми стоят определенные силы".

Говоря о политических последствиях референдума, Екатерина Энтина не исключила протестных выступлений, однако специалист не считает, что они будут в силах что-либо изменить. "При любом исходе это вызовет определенный политический кризис в стране и будет иметь определенный региональный фон, - сказала она. - Да, будут демонстрации и протесты, но вряд ли они будут критическими как для самой республики, так и для региона в целом".

По мнению Пшеничникова, сам вопрос, выносимый на референдум, звучит лукаво: поддерживают ли граждане страны членство в ЕС и НАТО, одобряя соглашение между Грецией и Македонией.

"С одной стороны, граждане Македонии не хотят менять название страны, так как считают, что это повлияет на их национальную и культурную идентичность. А с другой стороны - они хотят быть в ЕС, но неясно, насколько они стремятся попасть в НАТО", - отметил аналитик, добавивший, что такая разновекторная направленность вопроса, который ставится на референдум, не позволяет дать однозначного прогноза по исходу голосования.

Черногорский сценарий

По мнению Оленченко, ситуация в Македонии развивается по схожему сценарию с Черногорией. "Черногория - приблизительно такого же масштаба страна, но ее экономический потенциал меньше, чем у Македонии. Там тоже по такому же сценарию разворачивались события, только сначала Черногория провела референдум об отделении от Сербии, а уже потом вступила в НАТО, - напомнил эксперт. - Там очень сильная оппозиция, и ей приписали "заговор", за которым, якобы стояла Россия. В Македонии тоже искали и не нашли некий "русский след", это в НАТО его регулярно "находят", но обычно это происходит бездоказательно, просто путем провозглашения того, что "русский след" есть".

"Так что сценарий есть, он будет шаблонным и, думаю, что и ситуация в Македонии будет развиваться по черногорскому образцу", - резюмировал он.

Как известно, Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Скупщина (парламент) республики 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших высказались в поддержку вступления в НАТО. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.

О якобы влиянии России на политику в Македонии заявил в преддверии визита в страну министр обороны США Джеймс Мэттис, посетивший 17 сентября Скопье впервые за 14 лет. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, беседуя с греческим коллегой, заявил, что Москва выступает за достижение договоренностей о названии Македонии и ее пребывании в ЕС и НАТО без какого-либо вмешательства извне и поддержит любое решение, которое будет принято с опорой на широкую общественную поддержку.

Спор между Македонией и Грецией

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся 25 лет. Греция добивалась изменения названия соседней страны и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня главы МИД Македонии и Греции подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики, которое должно звучать как "Республика Северная Македония". Македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его.

Власти республики намерены 30 сентября провести референдум по новому конституционному наименованию Македонии, а в январе следующего года ее парламент должен будет утвердить изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны. После этого документ должен поступить на ратификацию в греческий парламент.

Согласно данным македонской социологической компании MCIC, 41,5% жителей бывшей югославской республики готовы сказать на референдуме "да", а 35,1% заявили, что хотят проголосовать против. 66,4% респондентов уверяют, что они примут участие в референдуме, и только 19,8% намерены его бойкотировать. На референдум выносится вопрос: "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

В четверг, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Гёрге Иванов заявил о намерении бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о государственном наименовании и обратился к гражданам с призывом последовать его примеру и не голосовать.