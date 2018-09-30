Ингушетия не передавала Чечне территории с нефтяными месторождениями

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Территории с богатыми нефтяными месторождениями не передавались Чеченской Республике при подписании соглашения об установлении административных границ между регионами. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с депутатами и представителями общественных организаций.

Ранее в сети интернет появилась информация, что Ингушетия при установлении границ с Чечней, передала соседнему региону территории с богатым месторождением нефти и большим количеством нефтяных скважин.

"Я не знаю, как такое могло прийти в голову, что мы отдали Чечне свою территорию, на которой много нефти. Это неправда. В селе Даттых, которое мы и имеем ввиду, 19 нефтяных скважин, все они законсервированы, с высоким содержанием серы, даже в советское время там не добывалась нефть именно из-за высокого содержания серы - это просто невыгодно. Говоря простым языком: надо вложить 100 рублей, чтобы заработать один", - сказал Евкуров.

По его словам, из 19 находящихся в Даттыхе скважин 16 принадлежат Ингушетии и состоят на балансе ОАО "РН "Ингнефть". О сложностях и нерентабельности добычи нефти в селе Даттых рассказал ТАСС и гендиректор ОАО "РН "Ингнефть" Руслан Беков.

"Еще в советское время проводились работы на месторождениях Даттыха. Нефть там содержит большое количество попутного газа - сероводорода, - который ядовит, токсичен, тяжелее воздуха и представляет собой большую опасность для всего живого. Помимо этого, есть техническая проблема: сероводород не только опасен для живых организмов, но и негативно влияет на оборудование, металл, это большая проблема для строительства скважин и инфраструктуры, для дальнейшей добычи нефти", - сказал Беков.

Он добавил, что не представляет себе компанию, которая взялась бы за добычу нефти в селе Даттых, поскольку это рискованно и затратно.

Договор об административной границе

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.

Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет неправильно закреплена. В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций.

Впоследствии глава Ингушетии Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет, и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.