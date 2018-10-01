Захарова призвала Лондон вместо вбросов про Чепигу сначала показать Скрипаля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова советует британским коллегам показать сначала Сергея Скрипаля вместо вбросов про некоего полковника Анатолия Чепигу, кем, по версии Лондона, якобы является Руслан Боширов, которого считают одним из отравителей Сергея и Юлии Скрипаль.

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"Британская пресса сделала очередной "правильный" вывод в солсберецкой истории: раз за несколько дней в Москве никто официально не предъявил Чепигу, значит, Боширов и есть Чепига или Чепига и есть Боширов", - написала дипломат в понедельник в Facebook, комментируя последние публикации британской прессы по делу Скрипаля.

"Простенько, без затей действуют наши британские коллеги: от Москвы требуют провести смотрины "сотрудников ГРУ", "героев России" и других виртуальных якобы участников драмы, а со своей стороны в принципе ничего не рассказывают о ходе следствия, кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ", - отметила она.

По мнению Захаровой, Лондон действует по принципу "мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное - осадок". "Я напомню: хотелось бы до Чепиги посмотреть на Скрипаля", - резюмировала дипломат.