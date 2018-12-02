Ушаков: Путин на G20 нарисовал для Макрона и Меркель схемы инцидента в Керченском проливе

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G20 подробно описывал инцидент, произошедший в Керченском проливе, рисовал схему произошедшего. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я могу сказать, что в ходе бесед и с Макроном, и с Меркель президент достаточно подробно рассказывал то, что произошло недалеко от Керчи. Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные", - заметил он.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для принудительной остановки судов в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.