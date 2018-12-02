Лавров: саммит "двадцатки" прошел в противоречивой, но серьезной атмосфере

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров стран "двадцатки" 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе состоялась на фоне ряда противоречивых факторов, но саммит прошел в рабочей атмосфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Все эти обстоятельства, конечно же, наложили свой отпечаток на мероприятия, которые проходят в эти дни в Буэнос-Айресе. Если говорить о повестке дня "большой двадцатки" как таковой, то едва ли эти события сказались на ней каким-либо существенным образом", - отметил он.
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что со времен первой подобной встречи в 2008 году мировая экономика пережила значительные изменения и в связи с этим мировому сообществу необходимо выработать общие подходы, чтобы отвечать на современные вызовы.
"Это прежде всего цифровая трансформация, небывалый всплеск протекционизма, вплоть до торговых войн, проблема суверенного долга многих стран, судьба многосторонней свободной торговой системы и многое другое. Отмечу также проблему надежности резервных валют и обязательства тех стран, которые ими обладают. Это все было главным в подготовке и в ходе дискуссий на саммите. Я еще не упомянул методы санкций, введение заградительных, запретительных и наказующих пошлин, тарифов и т. д. - все это, конечно, обеспечило достаточно серьезный, противоречивый фон и существо дискуссий", - пояснил Лавров.
"Хорошо, что удалось принять итоговую декларацию. Это лучше, чем ничего, но практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными", - указал он.