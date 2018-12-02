Саммит G20 в Буэнос-Айресе: совместное заявление принято, но без конкретики

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20) завершился в субботу принятием совместного заявления. Возможность согласования итогового документа оставалась под вопросом до последнего момента. Однако запомнится саммит, вероятно, не столько весьма общими договоренностями, сколько прошедшими и не состоявшимися на его полях двусторонними встречами.

Как отметил глава государства, в ходе согласования документа возникали вопросы по ряду тем, в том числе миграционному кризису и торговле.

Президент России Владимир Путин назвал итоговый документ саммита "положительным результатом", хотя он и "носит общий характер". "Я считаю, что аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ был подписан и согласован всеми сторонами. Это важно потому, что это показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается "двадцатка", и показывает направление, куда мы должны двигаться, чтобы решать стоящие перед нами задачи", - сказал он журналистам.

"Двадцатка" также одобрила план действий по борьбе с коррупцией на предстоящие три года. Кроме того, лидеры стран G20 призвали к противодействию использования интернета в террористических целях и отметили важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран.

В совместном заявлении сохранилось разделение позиций США и остальных стран "двадцатки" по климату. Соединенные Штаты подтвердили намерение выйти из Парижского соглашения. В то же время все страны G20 заявили о приверженности развитию чистой энергетики.

Страны "двадцатки" сошлись во мнении, что система международной торговли и Всемирная торговая организация (ВТО) должны быть усовершенствованы. По мнению участников саммита, действующая система "не решает поставленных перед ней задач". Необходимые реформы лидеры обсудят на следующей встрече, которая пройдет в Японии в 2019 году.

У президента РФ на полях саммита прошел ряд встреч с иностранными лидерами, при этом особое внимание прессы было приковано к переговорам, которые не состоялись, - с президентом США Дональдом Трампом. Глава американской администрации отменил встречу накануне саммита, объяснив решение инцидентом в Керченском проливе. Путин на итоговой пресс-конференции выразил сожаление в связи с тем, что полноформатной беседы не состоялось.

Время, освободившееся после отмены переговоров с Трампом, глава российского государства занял общением с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, в частности, предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу. На встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ стороны сосредоточились на проблематике мирного договора.

Одной из тем встреч российского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном стал инцидент в Керченском проливе. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин дал своим собеседникам подробные разъяснения на этот счет.

На переговорах с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, помимо региональной проблематики, рассматривалась и ситуация на нефтяном рынке. Путин также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

В субботу вечером Путин провел переговоры со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри. В ходе визита российского президента в южноамериканскую республику был подписан ряд документов, в том числе соглашение о российско- аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Как заявил Путин, он также договорился с Макри о расширении сотрудничества в борьбе с наркотрафиком и киберугрозами.

Переговоры США и Китая

В этот же день в Буэнос-Айресе прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, к которым было приковано особое внимание из-за торговой войны между этими двумя странами. Как сообщила по итогам встречи пресс-служба Белого дома, Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию из КНР с 10% до 25%, на сумму в $200 млрд. Китай при этом согласился закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс.

Однако окончательно США откажутся от идеи повышения пошлин, только если достигнут нового торгового соглашения с КНР до 1 апреля 2019 года.

Спокойствие на улицах

В отличие от предыдущего саммита G20 в немецком Гамбурге, который прошел на фоне ожесточенных протестов и столкновений полиции с манифестантами, во время встречи в Аргентине в городе царило спокойствие. В пятницу в центре столицы по согласованному маршруту прошел марш антиглобалистов, который завершился без инцидентов. Полиция задержала 14 человек, однако все они были вскоре освобождены.

Планируется, что следующая встреча в верхах "двадцатки" состоится в Осаке 28-29 июня 2019 года.