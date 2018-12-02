Лавров: европейские страны услышали позицию России по инциденту в Керченском проливе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Германия и Франция, с лидерами которых президент РФ Владимир Путин встречался на саммите G20, не могли не услышать позицию России по украинской провокации в Керченском проливе. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Я думаю, что не услышать ее [позицию РФ] они не могли", - отметил дипломат. По его словам, российский лидер "лично, "на пальцах" показывал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, как была задумана эта провокация и как ее пытались исполнить, а также "насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты".

Лавров добавил, что, к сожалению, провокаторы из Службы безопасности Украины "делали все, чтобы выполнить приказ, текст которого был найден, когда наши пограничники поднялись на эти артиллерийские катера". Глава МИД РФ уточнил, что этот приказ предполагал скрытное проникновение в нейтральные воды "без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов".

"Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам, - продолжил глава МИД РФ. Лавров резюмировал, что "не услышал реакции, основанной на иных фактах".