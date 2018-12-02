Косачев назвал G20 "саммитом двусторонок"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20), завершившийся в Аргентине в субботу, показал, что мировым лидерам проще договариваться по конкретным темам с конкретными странами. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Двадцатка" стала в итоге "саммитом двусторонок". Как выясняется, мировым лидерам проще договариваться о конкретных темах с конкретными странами, а не действовать в общем интересе. Атмосфера национального эгоизма, которую во многом задал именно американский лидер, похоже, передалась в итоге почти всем", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор полагает, что сам президент США Дональд Трамп "приехал явно ради встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии полномасштабной торговой войны". "Ибо сама мысль о том, что Дональд Трамп искренне хотел обсуждать в многостороннем формате климат или ВТО, была бы, мягко говоря, преувеличением", - полагает он.

Парламентарий считает столь же бессмысленным сводить российское участие в саммите к тому, состоялась или нет беседа президента России Владимира Путина с Трампом. "В нынешних условиях, когда глава Белого дома под домашним "обстрелом" даже за сам факт встречи с российским президентом, ничего продуктивного от таких встреч объективно ожидать не приходится", - уверен Косачев.

Он отметил и результативность украинской провокации, благодаря которой президент Украины Петр Порошенко "надежно блокировал любой конструктив в отношениях Запада и России, что, собственно, и было одной из целей керченского инцидента". "Можно лишь посочувствовать американцам и европейцам, которые сделали себя заложниками киевских провокаторов. Равно как и всему человечеству", - написал Косачев, подчеркнув, что без обсуждения остались важнейшие глобальные проблемы современности, включая нераспространение и сокращение ядерного оружия, противодействие терроризму, восстановление разрушенных войнами экономик и вопрос гуманитарной помощи для нуждающихся.

Продуктивный саммит

При этом Косачев охарактеризовал как дипломатические успехи двусторонние встречи Путина с лидерами Саудовской Аравии, Аргентины, Японии и Турции; в рамках этих контактов удалось договориться по многим рабочим вопросам.

По мнению главы международного комитета СФ, важным остается вопрос, насколько работоспособным является формат "двадцатки" в ситуации, "когда Запад пока откровенно не готов обсуждать какие-то темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав". "И это на сегодня объективно блокирует прогресс во многих международных делах", - уверен сенатор.

Однако он добавил, что это не отменяет необходимости диалога в формате G20, поскольку он позволяет "донести мнение мира до поборников его однополярной модели".

В целом, как полагает парламентарий, саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе оказался вполне продуктивным, несмотря на декларативные итоги. "Заявления о необходимости реформирования ВТО, о необходимости содействовать росту экономики, тема беженцев и оказания им гуманитарной помощи, а также приверженность Парижскому соглашению по климату - это тот минимум, о котором сегодня могут договориться ведущие страны мира, и то в декларативной форме", - резюмировал Косачев.

Он считает, что любая встреча такого формата сегодня - "это выяснение договороспособности Запада в целом и Америки при Дональде Трампе в частности". "И пока со всем этим довольно плохо", - заключил сенатор.

Саммит Группы двадцати (G20) завершился в субботу принятием совместного заявления. Возможность согласования итогового документа оставалась под вопросом до последнего момента. Страны "двадцатки" сошлись во мнении, что система международной торговли и Всемирная торговая организация должны быть усовершенствованы.

В совместном заявлении сохранилось разделение позиций США и остальных стран "двадцатки" по климату. Также был одобрен план действий по борьбе с коррупцией на предстоящие три года. Кроме того, лидеры стран G20 призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях и отметили важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран.