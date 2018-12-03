Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Порошенко в ближайшие дни не планируется

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
"Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента [провокация Украины в Керченском проливе] телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, насколько сейчас необходима встреча в нормандском формате (Германия, РФ, Украина, Франция), представитель Кремля напомнил, что "четверка" "занимается реализацией минских договоренностей". "Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", - считает Песков.
28 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора Путина и Порошенко был, но разговор не состоялся. Президент Украины говорил, что пытался связаться с российским лидером, но безуспешно.