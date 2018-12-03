Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Порошенко в ближайшие дни не планируется

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента [провокация Украины в Керченском проливе] телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", - сказал Песков.