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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Порошенко в ближайшие дни не планируется

Представитель Кремля также подтвердил, что после инцидента в Керченском проливе телефонных переговоров между лидерами не было

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента [провокация Украины в Керченском проливе] телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", - сказал Песков.

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Отвечая на вопрос, насколько сейчас необходима встреча в нормандском формате (Германия, РФ, Украина, Франция), представитель Кремля напомнил, что "четверка" "занимается реализацией минских договоренностей". "Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", - считает Песков.

28 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора Путина и Порошенко был, но разговор не состоялся. Президент Украины говорил, что пытался связаться с российским лидером, но безуспешно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПесков, Дмитрий СергеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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