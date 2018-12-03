Совфед обратится в международные парламентские организации из-за провокаций Киева

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам подготовит проект обращения верхней палаты в зарубежные парламенты и международные парламентские организации в связи с провокациями Украины в адрес России. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Константин Косачев.

"Мы посчитали возможным подготовить специальное обращение Совета Федерации к иностранным парламентам, международным парламентским структурам, и здесь первым нашим адресатом, безусловно, является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентская ассамблея ОБСЕ. Мы ожидаем, что и наши коллеги в национальных парламентах, и наши коллеги в международных парламентских организациях решительно осудят эти провокационные действия украинских властей", - сказал Косачев по итогам закрытой части заседания комитета, где рассматривался вопрос о российско-украинских отношениях.

Он рассказал, что сенаторы начали работать над проектом такого обращения и рассчитывают завершить работу до конца текущего дня, чтобы затем представить его на заседании Совета палаты, которое пройдет во вторник. "Мы рассчитываем, что инициатива будет поддержана Советом палаты, и проект нашего обращения будет рассмотрен на пленарном заседании, которое состоится 5 декабря", - сказал глава международного комитета СФ.

Сенатор пояснил, что участники закрытого заседания, в котором принимали участие представители МИД РФ и ФСБ России, обсудили вопрос о ситуации в российско-украинских отношениях в связи с провокацией киевских властей, а также затронули и последующие действия Киева, в том числе введение военного положения в ряде регионов страны и запрет на въезд на Украину граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

"Мы оценили в комплексе действия украинской стороны как преступные в отношении граждан собственной страны, граждан России, в равной степени заинтересованных в сохранении нормальных и максимально дружественных отношений между двумя странами и народами", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, также участники заседания отметили общее понимание того, что "дальнейшие попытки ряда государств, в первую очередь западных государств, потакать этим провокационным действиям Украины либо отмалчиваться, делая вид, что их эта ситуация не касается, в равной степени продолжают поощрять эти деструктивные, провокационные действия украинской стороны, которые рано или поздно могут обрести непредсказуемые и необратимые последствия".