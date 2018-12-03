Володин: введенное на Украине военное положение ставит мир на грань войны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Введенное на Украине военное положение и приведение ее войск в состояние боевой готовности ставит мир на грань войны, и европейские парламентарии должны это понимать.

Нижняя палата парламента 4 декабря на пленарном заседании намерена рассмотреть обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям, в котором призовет осудить провокацию Киева в Керченском проливе.

"Введенное военное положение, приведение войск в состояние боевой готовности ставит в целом не только Европу, но и мир на грань войны. Хотелось бы, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, о чем идет речь", - сказал Володин, комментируя предстоящее обсуждение документа. "Потому что та пропаганда, та информация, которую они сегодня получают, искажает действительность, - констатировал он. - Мы считаем, что наши коллеги должны знать правду о ситуации, об инциденте, случившемся в Керченском заливе".

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.