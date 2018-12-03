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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Госдума намерена призвать парламенты мира осудить провокацию Киева в Керченском проливе

В документе, который на пленарном заседании рассмотрят депутаты, в частности, говорится, что виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины является ее президент Петр Порошенко

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник намерена рассмотреть и принять проект обращения к парламентам мира и международным парламентским организациям, в котором призовет осудить провокацию Киева в Керченском проливе.

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В документе, в частности, говорится, что "виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины является [ее президент] Петр Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей". "В преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны", - отмечают авторы проекта.

Очередным наглядным проявлением подобной политики, на взгляд депутатов, стала осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. "Таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН, Конвенции по морскому праву", - констатируют законодатели.

При этом истинными целями "провокационного инцидента" в Госдуме считают "введение военного положения на территории тех областей Украины, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки". "Порошенко наглядно демонстрирует недостойное профессионального политика стремление любой ценой удержаться у власти", - подчеркивают депутаты.

В этой связи Госдуме предлагается осудить действия "украинских властей и их покровителей на Западе" и призвать "всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть киевского режима".

Инициаторами подготовки проекта обращения выступили два профильных комитета Госдумы - по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Среди адресатов обращения законодательные органы европейских государств и Группы двадцати, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Европарламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества. Мы хотим довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", - уточнил глава международного комитета Леонид Слуцкий.

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УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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